香港个股：青岛银行拟发行总额最多145亿元二级资本债券及境外优先股
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透伦敦6月15日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：欧元仍未能突破阻力位1.1380/87(6月4日高位)，我们的前景预期仍为中性至负面。料短期内难以突破，并下滑至1.1052关键位，跌破后下探1.0845/19。
欧元/瑞郎：上周上探通道顶部阻力位1.0575的努力再度以失败告终，我们注意到，艾略特波浪形态显示，这已是第4浪的终点。我们预料到这种失败的可能性，预计将回落至55日移动均线切入位1.0410。通道有望在1.0297处筑底。
欧元/日圆：上周未能突破6月4日高位141.06，再加上相对强弱指标(RSI)背离，而且市场在到达通道顶部之前止步不前，均表明还会进一步走软。预计将回落至通道底部136.39。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1232 1.1268 -0.32 -7.15 1.2097
美元/日圆 123.54 123.37 +0.14 +3.23 119.68
欧元/日圆 138.74 139.00 -0.19 -4.17 144.77
美元/瑞郎 0.9307 0.9289 +0.19 -6.38 0.9941
英镑/美元 1.5517 1.5554 -0.24 -0.36 1.5573
美元/加元 1.2340 1.2320 +0.16 +6.21 1.1618
澳元/美元 0.7715 0.7723 -0.10 -5.55 0.8168
新西兰元/美元 0.6967 0.6981 -0.20 -10.65 0.7797
欧元/瑞郎 1.0456 1.0459 -0.03 -13.06 1.2026
欧元/英镑 0.7237 0.7239 -0.03 -6.68 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1983 9.2183 -0.22 -2.86 9.4688
美元/挪威克朗 7.7738 7.7419 +0.41 +4.04 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 徐文焰)
据周日晚间公告，二级资本债券发行规模不超过65亿元，期限为不超过15年期品种，利率将参考市场利率确定，募资用于补充二级资本，优化资本结构，促进业务稳健发展。
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)