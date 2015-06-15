路透伦敦6月15日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元仍未能突破阻力位1.1380/87(6月4日高位)，我们的前景预期仍为中性至负面。料短期内难以突破，并下滑至1.1052关键位，跌破后下探1.0845/19。

欧元/瑞郎：上周上探通道顶部阻力位1.0575的努力再度以失败告终，我们注意到，艾略特波浪形态显示，这已是第4浪的终点。我们预料到这种失败的可能性，预计将回落至55日移动均线切入位1.0410。通道有望在1.0297处筑底。

欧元/日圆：上周未能突破6月4日高位141.06，再加上相对强弱指标(RSI)背离，而且市场在到达通道顶部之前止步不前，均表明还会进一步走软。预计将回落至通道底部136.39。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1232 1.1268 -0.32 -7.15 1.2097

美元/日圆 123.54 123.37 +0.14 +3.23 119.68

欧元/日圆 138.74 139.00 -0.19 -4.17 144.77

美元/瑞郎 0.9307 0.9289 +0.19 -6.38 0.9941

英镑/美元 1.5517 1.5554 -0.24 -0.36 1.5573

美元/加元 1.2340 1.2320 +0.16 +6.21 1.1618

澳元/美元 0.7715 0.7723 -0.10 -5.55 0.8168

新西兰元/美元 0.6967 0.6981 -0.20 -10.65 0.7797

欧元/瑞郎 1.0456 1.0459 -0.03 -13.06 1.2026

欧元/英镑 0.7237 0.7239 -0.03 -6.68 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.1983 9.2183 -0.22 -2.86 9.4688

美元/挪威克朗 7.7738 7.7419 +0.41 +4.04 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价