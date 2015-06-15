台湾汇市：台币连三贬创近一周低位，FOMC会前料暂难突破区间盘整格局

* 台币连三日收贬创近一周收盘低位 * FOMC会前料暂难突破区间盘整格局 * 明日实质交易区间估在30.90-31.00 路透台北6月15日 - 台币兑美元 周一微贬创近一周收盘低位，并录得连三日跌 势。汇银人士表示，今日台币交投随韩元区间偏弱，主要消化部分外资及本土银行的美元买 盘，令台币实质交投触及31.00的区间低位，惟出口商在台币接近31元关口的抛汇卖需仍强 ，FOMC会议决策出炉前料台币暂难突破区间盘整格局。 他们表示，今日外资交投买卖汇双向皆有，稍由买汇力道略胜一筹，但随着台币实质交 投趋弱向31元靠拢则又转趋卖汇，显示外资仍偏向区间操作，交投方向尚未明朗，有待周三 美联储的联邦公开市场委员会(FOMC)会后声明及主席叶伦谈话释出进一步方向。 〞今天行情闷，上不去也下不去。〞一位大型官股银行交易员说。 上述交易员并指出，短线台币走势仍显疲软，除非外资转趋汇入，不然台币实质交投很 难回到30.900，台币估暂在31元整数关卡附近窄幅波动，因为台币一贴近31元的出口商卖需 强劲，而台币在30.96附近就引来进口商进场买汇。 台币今日收创近一周新低，前波收盘低位为6月9日的31.302。台币今日实质交易区间在 30.930-31.000；上日交易区间在30.884-30.930。交易员预估，台币明天实质交易波动区间 料在30.900-31.00。 多数新兴亚币周一下跌 ，其中韩元兑美元 收低0.2%至1,117.3 ，连续第三个交易日下滑。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日加深 。一个月美元/台币远汇 尾盘报30.890/30.910，上日收在30.870。 台湾股市周一小幅收跌，跟随亚股走低。证券交易所今日资料显示，外资及陆资在台股 卖超43.95亿台币，连续12个交易日卖超共计712.23亿台币。 本周国际重要经济数据和事件有： 6月15日(一)：欧元区4月未经季节调整贸易收支、美国6月纽约联储制造业指数、美国5 月工业生産和制造业産出、全美6月住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、欧洲央行总裁德 拉吉在欧洲议会进行证词陈述。 6月16日(二)：德国5月CPI和HICP终值、德国6月ZEW经济景气判断指数及现况指数、欧 元区第一季就业报告、美国5月建筑许可年率和房屋开工率、日本5月进出口及贸易收支、20 国集团(G20)峰会筹备会议、美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲 期两天的利率会议。 6月17日(三)：欧元区5月HICP终值、日本6月路透短观制造业景气判断指数、美联储公 布利率决议，总裁叶伦举行记者会、欧洲央行管委会与全行委员会会议。 6月18日(四)：中国5月银行结售汇及代客涉外收付款数据、中国5月70个大中城市住宅 销售价格月度报告、欧元区第一季劳工成本及薪资、美国5月CPI及第一季经常帐、美国6月 费城联邦储备银行制造业指数、韩国5月PPI、欧洲央行将宣布定向长期再融资操作(TLTRO) 配额、欧元集团会议、日本央行货币政策会议(至19日)、欧洲央行管委会与全行委员会会议 进入第二日，无宣告利率之计划。 6月19日(五)：台湾金融市场逢假期休市一天、德国5月PPI、欧元区4月经常帐、日本央 行副总裁中曾宏讲话、旧金山联储总裁威廉姆斯和克利夫兰联储总裁梅斯特分别在两次活动 上发表讲话。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.256 31.226 30.930-31.256 31.226 6.67 5.12 元太外汇经纪公司 31.255 31.225 30.956-31.255 31.225 3.50 3.52 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.045/-0.035 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.135/-0.115 -0.115/-0.095 (完)