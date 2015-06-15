中国电力：5月全社会用电量同比增1.6%，前五月增1.1%--国家能源局

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
路透北京6月15日 - 中国国家能源局周一公布，5月全社会用电量4,567亿千瓦时，同比增长1.6%，增幅较4月有所回升；前五个月用电量累计21,889亿千瓦时，同比增长1.1%。
能源局网站新闻稿显示，分产业看，1-5月，第一产业用电量335亿千瓦时，同比下降0.8%；第二产业用电量15,732亿千瓦时，下降0.8%；第三产业用电量2,810亿千瓦时，增长8.3%；城乡居民生活用电量3,012亿千瓦时，增长4.9%。
1-5月，全国电源新增生产能力（正式投产）3,243万千瓦，其中，水电397万千瓦，火电1,932万千瓦。
全国电力工业统计数据一览表 指 标 名 称 计算单位 本月 本月止累计 绝对量 增长 绝对 增长
量 全国全社会用电量 亿千瓦时 4567 1.6 21889 1.1 其中:第一产业用电量 亿千瓦时 87 4.8 335 -0.8
第二产业用电量 亿千瓦时 3424 -0.7 15732 -0.8
工业用电量 亿千瓦时 3369 -0.6 15452 -0.8
轻工业用电量 亿千瓦时 584 2.3 2598 2.0
重工业用电量 亿千瓦时 2785 -1.2 12853 -1.3
第三产业用电量 亿千瓦时 523 9.8 2810 8.3
城乡居民生活用电 亿千瓦时 533 8.9 3012 4.9 量 6000千瓦及以上电厂发 万千瓦 135027 8.8 电设备容量 其中:水 电 万千瓦 26701 7.0
火 电 万千瓦 93083 6.7
核 电 万千瓦 2105 18.4
风 电 万千瓦 10320 25.4 全国供电煤耗率 克/千瓦时 313 -3.4 全国线路损失率 ％ 5.37 -0.3 全国供热量 万百万千 166996 7.4
焦 全国供热耗用原煤 万吨 9834 4.0 全国供电量 亿千瓦时 18950 0.4 全国售电量 亿千瓦时 17931 0.7 全国发电设备累计平均 小时 1601 -133 利用小时 其中：水电 小时 1142 57
火电 小时 1813 -186
风电 小时 857 -6 全国发电累计厂用电率 % 5.1 -0.12 其中：水电 % 0.4 -0.05
火电 % 6.1 0.49 电源基本建设投资完成 亿元 983 额 其中:水电 亿元 223
火电 亿元 298
核电 亿元 158 电网基本建设投资完成 亿元 1177 额 发电新增设备容量 万千瓦 3243 其中：水电 万千瓦 397
火电 万千瓦 1932 新增220千伏及以上变 万千伏安 9852 电设备容量 新增220千伏及以上线 千米 13690 路长度 注：全社会用电量指标是全口径数据。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑