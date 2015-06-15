表格：欧元区4月贸易顺差为249亿欧元，较前月增加

意大利经济：今年表现料仍疲弱但将稳定增长--央行
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。
路透布鲁塞尔6月15日 - 欧盟统计局周一公布，欧元区4月贸易顺差为249亿欧元。
具体贸易数据如下：
欧元区 2014年 2015年 变化(%) 14年 15年 变化(%)
4月 4月 1-4月 1-4月
出口 159.6 173.6 9% 627.1 664.6 6%
进口 144.7 148.7 3% 581.6 587.5 1%
贸易收支 14.9 24.9 45.5 77.1
注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。
路透上海1月23日 - 中国股市沪综指上周五收涨0.70%。沪深证交所融资融券余额当日 减少38.6亿元人民币，连续第九日下跌；两市两融余额为8,921.4亿元，续创逾三个月新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/20 5,140.3 3,781.1 8,921.4 -38.6 3,123.14 1/19 5,164.7 3,795.3 8,960.0 -20.5 3,101.30 1/18 5,174.3 3,806.2
--中国发布关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知明确提出，进一步扩大对外开放，修订外商投资产业指导目录及相关政策法规，服务业重点放宽银行、证券、期货、保险领域限制 。