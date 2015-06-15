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债券 | 2015年 6月 15日 星期一 17:23 BJT

表格：欧元区4月贸易顺差为249亿欧元，较前月增加

路透布鲁塞尔6月15日 - 欧盟统计局周一公布，欧元区4月贸易顺差为249亿欧元。

具体贸易数据如下：

欧元区 2014年 2015年 变化(%) 14年 15年 变化(%)

4月 4月 1-4月 1-4月

出口 159.6 173.6 9% 627.1 664.6 6%

进口 144.7 148.7 3% 581.6 587.5 1%

贸易收支 14.9 24.9 45.5 77.1

注：数据未经季节调整，单位为10亿欧元。(完)

(编译 于春红; 审校 龚芳)

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