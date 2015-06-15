版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 18:01 BJT

中国基金：5月末基金业规模7.36万亿元，股票型和混合型基金大增--基金业协会

路透北京6月15日 - 中国公募基金规模续创新高，中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至2015年5月底，中国公募基金资产合计7.36万亿元人民币，单月大增1.16万亿元或18.8%。

基金业协会网站公布的数据并显示，分类型看，股票型基金和混合型基金均出现明显增长；其中5月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到20,369.76亿元和21,315.04亿元，较上月分别增长15%和62%。

此外，货币型基金5月末规模为25,343亿元，当月增354亿元；5月QDII(合格境内机构投资者)基金规模则增至1,057.8亿元。

截至2015年5月底，中国境内共有基金管理公司96家，其中合资公司46家，内资公司50家；取得公募基金管理资格的证券公司7家，保险资管公司1家。(完)

浏览中国证券投资基金业协会网页：here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐