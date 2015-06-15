中国基金：5月末基金业规模7.36万亿元，股票型和混合型基金大增--基金业协会

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
路透北京6月15日 - 中国公募基金规模续创新高，中国证券投资基金业协会最新发布数据显示，截至2015年5月底，中国公募基金资产合计7.36万亿元人民币，单月大增1.16万亿元或18.8%。
基金业协会网站公布的数据并显示，分类型看，股票型基金和混合型基金均出现明显增长；其中5月末股票型基金和混合型基金的规模分别达到20,369.76亿元和21,315.04亿元，较上月分别增长15%和62%。
此外，货币型基金5月末规模为25,343亿元，当月增354亿元；5月QDII(合格境内机构投资者)基金规模则增至1,057.8亿元。
截至2015年5月底，中国境内共有基金管理公司96家，其中合资公司46家，内资公司50家；取得公募基金管理资格的证券公司7家，保险资管公司1家。(完)
浏览中国证券投资基金业协会网页：here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑