香港个股：复星国际将其投资的太阳马戏团等引入中国，嫁接中国动力

路透上海6月15日 - 一直以“中国动力嫁接全球资源”为投资理念的中国民营投资集团--复星国际 周一宣布，此前其参股的两家海外公司，太阳马戏团和Thomas Cook 均将在中国设立分支机构，并将中国作为其重点开拓市场。

复星将与Thomas Cook成立合资公司，共同致力于在Thomas Cook的品牌下为中国游客开发国内游及出入境游产品。另外，复星将把太阳马戏团引入杭州新天地项目，以驻场秀的形式落地该项目中的一个专属剧院，而杭州新天地是复星旗下公司与杭州市实业投资集团合作投资的大型房地产项目。

在复星的最新投资战略中，大健康和快乐时尚将是最重要的两条主线，复星希望与全球知名的旅游、电影、文化等时尚娱乐产业相合作，结合金融保险业的资金及城市开发能力，再融合移动互联网，从而形成一个相对封闭的闭环。

“互联网将一切摊平后，最值钱的将是内容，而内容的品质最重要。”复星国际董事长郭广昌在新闻会上表示，公司瞄准的是中国逐步富裕起来的中产阶级所追求的生活方式，例如电影、娱乐以及体育。

随着复星在时尚娱乐的投资项目增多，各项目的协同效应正在体现。例如复星投资的地中海俱乐部（Clubmed） 最近就与太阳马戏团建立了全球合作关系，作为双方第一个合作项目，CreActive项目今天正式在多米尼加的地中海俱乐部度假村落户，该项目将邀请游客参与各种艺术活动，太阳马戏团的工作人员提供指导。

今年4月，国际私募基金德州太平洋集团（TPG）联手复星等收购太阳马戏团。（完）