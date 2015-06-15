更新版 1-台湾货币市场：短率持平低位，两年期定存单交割未见紧缩

* 两年期定存单交割但未紧缩资金

* 资金充裕，估计半年报结算不致吃紧

* 债券RP部分投信有缺 (新增央行存单发行及银行间拆款收盘细节)

记者 高洁如

路透台北6月15日 - 台湾银行间短率周一大致持平低位。今日虽有央行两年期定存单交割，但银行间未受紧缩效果影响，资金稳中有松。展望下周，虽更接近半年报结算，但目前已有大型银行跨月拆出，半年季报的紧缩效果料不明显。

资调人士指出，市场资金维持充裕，今日大型银行的拆出甚至不能全数续做，可见资金需求不佳。一家拆入银行也说，市场资金非常多，到期的拆入款都能续做。至于跨月的拆款交易，目前特定大型银行已供给多日，在市场预期月底不缺之下，票券商落短不落长。

〞到月底我们都是看多的，完全没有半年的紧缩效果，〞一家大型银行交易员表示。

交易员大都认为，6月以来市场资金不但未因税款入库而减少，相反的，资金需求不振，市场游资反而比5月更多。

〞我们什么都没有标到，钱多的销不出去，〞大型公股银行交易员表示。他们也说，资金不好拆出，只能看每日央行隔夜代收的情况，但央行也常打折收游资，多钱的情况没有太大的改善。

本周有个人综所税第二、及第三批金融机构委托取款，提兑日各在17及26日，入库日在18日及29日，金额估计较小，市场认为影响有限。

上周五央行标售的200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.698%。该结果低于市场预期，较5月标售的同天期存单0.728%走低3个基点，为连续第七次走低。

今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.388% 0.388% 率

--隔夜拆款利率区间 0.295-0.430% 0.295-0.430%

--一周拆款利率区间 0.380-0.460% 0.380-0.460%

--两周拆款利率区间 0.410-0.460% 0.388-0.460%

**票券商不急着拆入跨月款**

短票方面，票券商指出，目前银行端的资金很宽裕，市场没有太多的紧缩因子，即便本周五是端午连续假期，但各方也多认为资金需求虽会提高，周转金需求增加，但无碍目前资金充裕的现况。

他们认为，虽然再不久就要结半年报，有部分银行无法承做跨月的交易，不过目前特定大型银行已开始供应跨月的资金，这使得月底的紧缩效果纾缓很多。

〞目前评估月底是一切昇平的情况，我们也不急着做跨月了，〞一家大型票券商交易员说。

票券商逢重要的财报结束之际，会提早拆入跨月的资金，以备不时之需。只不过以目前宽裕的情势，票券商大都只拆入一周左右的资金，因天期较短，可将拆款利率压在偏低水位。

大型票券商与银行间承作的跨季30天短票主要成交在0.56%，持平上日；部分中小票商仍成交0.57-0.59%，也同上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.570%，前日亦在0.573%，上日成交量110亿台币，前日为48亿。

台湾央行周一公布，共发行845.9亿台币存单，与今日存单到期金额627.9亿台币相较，存单发行金额增218亿。

本周央行存单到期总额为1兆1,708.40亿台币；本周余日的存单到期情况分别为周二5,628.00亿、周三2,289.50亿、周四2,898.50亿以及周五264.50亿台币。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为237亿台币，累积超额准备为1,130亿台币、加计前期1%的超额准备为2,096亿台币。

**RP市场投信资金稍少**

债市附买回(RP)市场方面，券商资调人士表示，部分法人的资金偏少，在基金方面赎回，也影响了投信的供给。不过寿险和银行仍有多余资金补其不足，利率大致没有变化。

他们认为，本周虽只上班至周四，周五端午假期休市一日，节前的资金需求虽稍高，不过不致到紧缩的地步，估计资金水位仍可持稳。

〞无风、无雨也无浪，〞一位大型票券商人士说。

债券交割因素方面，本周四有中信金 旗下中信银交割50亿台币金融债券、台企银 50亿金融债及东元 公司债30亿台币。

今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.54%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.64%，同上日。跨季天期RP成交以公司债为主，主交投落在0.63-0.64%。