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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 17:48 BJT

离岸人民币：中国农银香港分行五年期宝岛债以3.85%询价--消息

路透台北6月15日 - 两位消息人士周一透露，中国农业银行 香港分行五年期宝岛债正以3.85%于市场询价。

其中一位买方消息人士称，农银五年期宝岛债的询价利率原为3.8%，但因近日宝岛债发行标的较多，为吸引买盘青睐因而微幅上调询价利率。

路透暂时未能联系到中国农业银行对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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