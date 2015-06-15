标题新闻：马来西亚6月1-15日棕榈油出口量较前月同期增加6.7%至782,854吨--船运认证机构SGS

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
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路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑