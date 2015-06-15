日本新股：日本邮政控股计划6月底申请在东京证交所上市--消息

路透东京6月15日 - 一位日本政府知情人士周一表示，日本邮政控股公司IPO-JAPP.T计划在6月底前后申请在东京证券交易所(TSE)上市。这意味着这家日本大型国有企业可能在10月前后进行首次公开发行(IPO)。

这位未获授权公开讨论此事的知情人士说，日本邮政控股公司计划申请让本公司及其两家金融子公司分别在TSE上市。这两家金融子公司分别为日本邮政银行(Japan Post Bank)和日本邮政保险(Japan Post Insurance)。申请或许需要三至四个月才能获得批准。