中国农业：到2020年全面建成粮食收储供应安全保障体系--国家粮食局

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
路透北京6月15日 - 中国国家粮食局近日发布粮食流通基础设施建设方面的首个国家级专项规划，提出到2020年全面建成粮食收储供应安全保障体系，2015年底前完成集中新建仓容1,000亿斤任务。
中国政府网刊登粮食局负责人就《粮食收储供应安全保障工程建设规划（2015-2020年）》答记者问，表示该规划旨在全面提升粮食收储和供应保障能力，保障国家粮食安全。实施“粮安工程”是粮食流通工作的“守底线”工程。
根据规划，到2020年，全面建成售粮便利、储存安全、物流通畅、供给稳定、应急高效、质量安全、调控有力的粮食收储供应安全保障体系，形成布局合理、结构优化、竞争有序、监管有力的现代粮食流通新格局。
2015年底前完成集中新建仓容1,000亿斤任务，实现农户科学储粮专项户数达到1,000万户；到2017年完成全国“危仓老库”维修改造；到2020年基本消除“席茓囤”等露天存粮，应急供应网点达到5万家。
建设分为三个阶段：一是应急建设期（2015年），重点解决仓储设施不足等紧迫问题，核心是主产区仓容建设和“危仓老库”维修改造；二是整体推进期（2016-2017年），全面推进粮食流通领域基础设施建设；三是全面建成期（2018-2020年），全面完成“粮安工程”建设任务。
为确保完成任务，健全“粮安工程”建设全面负责制，将省级政府负责区域内粮食收储供应安全建设任务纳入粮食安全省长责任制；建立中央财政投入机制，地方财政要支持粮食流通设施建设。积极引导社会资本进入粮食流通领域。
中国国家粮食局局长任正晓年初表示，宏观经济形势对粮食市场特别是对粮食消费需求的影响显着加深，粮食供求总量紧平衡与部分品种阶段性过剩矛盾凸显，且现行粮食收储政策体制面临前所未有的挑战和考验。 （完）
浏览答记者问原文，点选链接：here (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑