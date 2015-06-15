中美贸易：美对华轮胎双反案终裁结果严重损害中国企业合法利益-中国商务部

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
路透北京6月15日 - 针对美国商务部公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查终裁结果，中国商务部贸易救济调查局负责人周一称，此次美国商务部在调查中采取了许多不公正和歧视性做法，尤其是拒绝给予中国国有企业分别税率，人为提高中国产品的倾销和补贴税率，中国政府对此表示严重关切。
该负责人并指出，在案件调查过程中，中国政府有关部门多次就美方不合理做法向美方提出交涉。在世界贸易组织争端解决机构裁定美方有关做法违反世贸组织规则的情况下，美方仍然在终裁中延续错误做法，不仅严重损害了中国轮胎出口企业的合法利益，而且违背了世贸组织多边贸易规则，不利于多边贸易秩序的稳定。
“中方敦促美方严格遵守国际贸易规则，审慎使用贸易救济措施，采取负责任的态度和行动，纠正错误做法，维护多边贸易体制和中美经贸关系大局。”上述负责人强调。
6月12日，美国商务部公布对原产于中国的乘用车和轻型卡车轮胎反倾销反补贴调查终裁结果，与初裁比较税率有所提高。中国多家应诉国有企业仍被拒绝给予分别税率，而适用于全国统一税率。
美国商务部此前公布对原产于中国的乘用车轮胎反倾销调查初裁结果，中国强制应诉企业佳通公司税率19.17%，赛轮公司税率为36.26%，平均税率为27.72%，全国统一税率为87.99%。 （完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑