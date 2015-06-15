中港个股：工商银行成立银行业首家互联网金融营销中心，推进e-ICBC战略

路透北京6月15日 - 中国以市值计最大银行--中国工商银行 近日组建成立互联网金融营销中心，统筹工行互联网金融业务的营销推广和运营管理，成为国内商业银行首个互联网金融营销机构。

工行相关负责人称，工行互联网金融营销中心将通过组建专业化团队和整合全行互联网金融营销资源，统筹全行互联网金融相关平台、产品的营销推广和运营管理，并直接开展相关业务的线上市场拓展，从而打造专业协同、上下联动、线上线下一体化的新型互联网金融营销格局，加快推进e-ICBC战略。

工行新闻稿称，工行于3月23日正式发布了互联网金融品牌“e-ICBC”和一批主要产品。目前，工行的e-ICBC战略中，定位于“名商名品名店”的“融e购”电商平台，对外营业1年多来注册用户达1,800万人，累计交易金额突破1,600亿元。“工银e支付”快捷支付工具客户数已超过5,500万户。（完） (发稿 王蕾；审校 曾祥进)