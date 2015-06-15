中港个股：工商银行成立银行业首家互联网金融营销中心，推进e-ICBC战略

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
路透北京6月15日 - 中国以市值计最大银行--中国工商银行 近日组建成立互联网金融营销中心，统筹工行互联网金融业务的营销推广和运营管理，成为国内商业银行首个互联网金融营销机构。
工行相关负责人称，工行互联网金融营销中心将通过组建专业化团队和整合全行互联网金融营销资源，统筹全行互联网金融相关平台、产品的营销推广和运营管理，并直接开展相关业务的线上市场拓展，从而打造专业协同、上下联动、线上线下一体化的新型互联网金融营销格局，加快推进e-ICBC战略。
工行新闻稿称，工行于3月23日正式发布了互联网金融品牌“e-ICBC”和一批主要产品。目前，工行的e-ICBC战略中，定位于“名商名品名店”的“融e购”电商平台，对外营业1年多来注册用户达1,800万人，累计交易金额突破1,600亿元。“工银e支付”快捷支付工具客户数已超过5,500万户。（完） (发稿 王蕾；审校 曾祥进)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑