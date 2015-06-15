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亚洲 | 2015年 6月 15日 星期一 19:12 BJT

马来西亚期市：棕榈油下滑，出口数据几未能提供支撑

路透雅加达6月15日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第二日下滑，追随相关市场的跌势，数据显示马来西亚6月出口增长，以及印尼推迟实施出口税未能提供多少支撑。

吉隆坡一外国商品经纪商的一位棕榈油交易员说：“棕榈油主要受外部因素影响。当豆油下滑时，棕榈油一道走跌。”他指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大连商品交易所的豆油合约。

这位交易员还表示，市场仍然在区间波动，2,230马币处有支撑。

8月棕榈油期货 收跌0.5%至每吨2,266马币。

总成交量为30,135口，低于日均值35,000口。

船货调查机构ITS称，马来西亚6月1-15日棕榈油出口量较前月增加5.8%至780,387吨。

船货调查机构SGS的数据显示，马来西亚6月1-15日棕榈油出口量较前月同期增加6.7%至782,854吨。

此外，印尼因技术问题将毛棕榈油出口征税的执行时间从6月15日推迟至7月1日。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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