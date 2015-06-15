国际油市：亚洲380-cst燃料油升水续涨，受船用燃料油市场活跃支撑

路透新加坡6月15日 - 亚洲380-cst燃料油升水周一连续第二个交易日上涨，升至三年半高位附近，受最终用户船用燃料油市场活跃的支撑。

路透数据显示，380-cst燃料油升水上涨0.75美元至每吨较新加坡现货报价升水11.13美元，为2012年2月6日以来最高。

来自新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据显示，新加坡5月船用燃料油销量升至逾一年高位，符合4月起更多船货到岸的趋势。

4月船用燃料油总销量触及371万吨，较前月、较上年同期均增长逾1%。

支撑对7月市场正面观点的是，西方下个月向亚洲的燃料油供给将下降逾30%至六个月低点，对于那些库存高企的公司来说这是一个得以喘息的机会。

路透根据船运数据分析，7月将有约374万吨燃料油到岸，创下1月来最低，比6月修正后的555万吨下降33%。

这其中有54万吨前往中国，剩下的前往新加坡。

交易员表示，亚洲和欧洲的价差缩窄，以及运费率高企，使得7月燃料油到岸量受到抑制。

交易员表示，巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil，PSO)买入116万吨7-9月的燃料油。

维多出售两艘各6万吨的低硫燃料油，价格分别为较中东报价升水48.88美元和49.44美元。这两艘船货将在7月15日－9月15日之间发运。

PSO还买入16艘各6.5万吨的燃料油，船期介于6月21日至9月10日，升水介于9.36至12.89美元之间。

卖家包括维多、中石油和Bakri。

现货交易中有12笔达成。(完)

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