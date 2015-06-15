国际油市：亚洲380-cst燃料油升水续涨，受船用燃料油市场活跃支撑

更正-国际油市：油价在产油国会议后微涨，但受制于美国活跃钻机数激增
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
路透新加坡6月15日 - 亚洲380-cst燃料油升水周一连续第二个交易日上涨，升至三年半高位附近，受最终用户船用燃料油市场活跃的支撑。
路透数据显示，380-cst燃料油升水上涨0.75美元至每吨较新加坡现货报价升水11.13美元，为2012年2月6日以来最高。
来自新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据显示，新加坡5月船用燃料油销量升至逾一年高位，符合4月起更多船货到岸的趋势。
4月船用燃料油总销量触及371万吨，较前月、较上年同期均增长逾1%。
支撑对7月市场正面观点的是，西方下个月向亚洲的燃料油供给将下降逾30%至六个月低点，对于那些库存高企的公司来说这是一个得以喘息的机会。
路透根据船运数据分析，7月将有约374万吨燃料油到岸，创下1月来最低，比6月修正后的555万吨下降33%。
这其中有54万吨前往中国，剩下的前往新加坡。
交易员表示，亚洲和欧洲的价差缩窄，以及运费率高企，使得7月燃料油到岸量受到抑制。
交易员表示，巴基斯坦国家石油公司(Pakistan State Oil，PSO)买入116万吨7-9月的燃料油。
维多出售两艘各6万吨的低硫燃料油，价格分别为较中东报价升水48.88美元和49.44美元。这两艘船货将在7月15日－9月15日之间发运。
PSO还买入16艘各6.5万吨的燃料油，船期介于6月21日至9月10日，升水介于9.36至12.89美元之间。
卖家包括维多、中石油和Bakri。
现货交易中有12笔达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透新加坡1月23日 - 油价周一微涨，因各国能源部长周日表示，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议 。但美国活跃钻机数激增意味着美国供应或进一步增加 ，市场因此受到制约。
0138GMT * 亚洲盘在窄幅区间形成十字星形态，美元下跌，欧洲方面周末几无 重要消息 * 特朗普的贸易保护主义论调引发投资者的谨慎情绪 * 欧元/英镑盘初波动后展开横向整理：http://reut.rs/2jGEwaQ * 动能指标呈一条横线，5、10和20日移动均线走势矛盾，技术面呈 中性 * 伦敦盘0.8632/0.8672区间为初步支撑位/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2jGvydN (完) (编译 王琛；审校 徐文焰)
路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑