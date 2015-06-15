国际油市：亚洲柴油供给居高不下，现货价差在贴水区间已近一个月

路透新加坡6月15日 - 亚洲含硫500ppm的柴油现货价差周一依旧陷于贴水区间，这种状况已经维持近一个月，因大量供给持续，且超过了需求。

含硫500ppm柴油现货价差报每桶贴水0.35美元。

欧洲也在面临库存高企的局面，这阻挡了卖家将亚洲油品运给西方客户的机会。

阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的独立存储设施中，柴油库存增长4%至301.5万吨，荷兰油品研究机构PJK International称如果市场的正价差加深，则库存可能进一步攀升。

今年2月该地区的柴油库存曾达到314.6万吨的高位。

马来西亚的Petronas标售30万桶含硫10ppm的柴油，船期为7月2-4日。

印尼的Pertamina求购5万桶含硫0.03%的柴油，船期是7月3-5日。

新加坡现货交易方面，Winson以每桶贴水0.25美元，向维多出售15万桶含硫500ppm、船期6月30日-7月4日的柴油。

BB Energy以每桶贴水0.50美元，从兴隆买入25万桶含硫500ppm、船期7月11-15日的柴油。

没有航煤交易达成。(完)

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