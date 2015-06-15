欧洲汇市：英镑留守在6月高位，投资者静待一系列英国数据出炉

标题新闻：贝莱德聘请英国前财政大臣奥斯本担任贝莱德智库兼职高级顾问
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路透伦敦6月15日 - 英镑贸易加权指数周一留守在本月最高水准，投资者静待本周将公布的一连串经济数据，将可能为英国升息时机提供线索。
英国周二将公布重要的通胀数据，预料5月消费者物价指数(CPI)较上年同期小幅上升0.1%，4月为下跌。
英国周三将公布就业、薪资及零售销售数据，这些数据或许将巩固英国央行有望从明年第二季开始升息的预期。
一些分析师认为，较之5月7日英国大选结果的不确定性，英国升息时机预期推后至明年年中对英镑第一季下跌的影响力更大。
英镑贸易加权指数 持稳在周五触及的91.9，为5月28日来最高。
英镑兑美元 下滑0.1%，报1.5535美元，兑欧元 升0.2%，报0.7231英镑。
“我认为至少在短期内，英镑至少将向1.56美元区域回升，”FxPro董事和首席经济师Simon Smith说。“在此之后，在一定程度上，英镑表现将取决于美联储周三的政策决定和传递的信息。”
美联储周二开始为期两日的政策会议，在周三公布的政策声明，预料将为何时升息提供线索。(完)
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路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。