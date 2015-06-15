欧洲汇市：英镑留守在6月高位，投资者静待一系列英国数据出炉

路透伦敦6月15日 - 英镑贸易加权指数周一留守在本月最高水准，投资者静待本周将公布的一连串经济数据，将可能为英国升息时机提供线索。

英国周二将公布重要的通胀数据，预料5月消费者物价指数(CPI)较上年同期小幅上升0.1%，4月为下跌。

英国周三将公布就业、薪资及零售销售数据，这些数据或许将巩固英国央行有望从明年第二季开始升息的预期。

一些分析师认为，较之5月7日英国大选结果的不确定性，英国升息时机预期推后至明年年中对英镑第一季下跌的影响力更大。

英镑贸易加权指数 持稳在周五触及的91.9，为5月28日来最高。

英镑兑美元 下滑0.1%，报1.5535美元，兑欧元 升0.2%，报0.7231英镑。

“我认为至少在短期内，英镑至少将向1.56美元区域回升，”FxPro董事和首席经济师Simon Smith说。“在此之后，在一定程度上，英镑表现将取决于美联储周三的政策决定和传递的信息。”