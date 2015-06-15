欧元债市：南欧公债受挫，因希腊债务谈判破裂

* 德债收益率下跌，因德债避险买盘增加

* 西班牙/德债公债收益率差升至去年7月来最高

* 希腊称不会在退休金、薪资要求作出让步

路透伦敦6月15日 - 欧元区债券投资者周一削减对风险的曝险，导致二线国家公债与德债收益率差扩至数个月来最阔水准，此前希腊改革换现金的谈判无果而终，一步步滑向债务违约。

近几天围绕希腊可能发生债务违约以及退出欧元区的担忧带动避险德债出现六周来首见的大量买盘。希腊和债权人周日债务谈判破裂，燃点了投资者的担忧。

欧盟官员把谈判破裂的责任推到希腊头上，声称该国没有提出任何新东西以获得所需资金。希腊急需资金，帮助其在本月底前偿还国际货币基金组织(IMF)的16亿欧元贷款。尽管希腊财政部长瓦鲁法基斯排除希腊离开欧元区的可能性，但希腊称，不会就债权人对希腊退休金和薪资改革要求作出让步。

上周国际货币基金组织(IMF)代表团和希腊在谈判结束后已离开谈判桌，称因为磋商缺乏进展。德国的欧盟代表称，是时候为希腊的“紧张状态”作准备。

10年期意大利 、西班牙 和葡萄牙公债 收益率上涨14-21个基点不等，分别报2.35%、2.40%和3.27%，延续上周的涨势。

希腊两年期公债收益率急升约4个百分点，至29.71%。希腊10年期公债收益率攀升82个基点，至12.64%。希腊公债收益率进一步倒挂，是投资者担心将不会全部收回资金的典型迹象。

周一希腊银行存款外流约4亿欧元，规模大于之前一周。

10年期西班牙公债和德债收益率差上升至去年7月来最高。意大利和葡萄牙公债与德债公债收益率差均攀升至11月来最高。但它们的收益率差仍远低于2012年债务危机高峰时所及的高位。