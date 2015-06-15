芝加哥期市：CBOT玉米跌至八个半月低位，因美国种植条件良好

标题新闻：贝莱德聘请英国前财政大臣奥斯本担任贝莱德智库兼职高级顾问
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路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下挫逾1%，至10月来最低水平，交易商称，小麦大跌和美国新作玉米种植条件良好，向玉米市场施压。
新作12月玉米期货 跌至合约生命期内最低3.62-1/2美元，而近月7月玉米期货 追平10月1日触及的3.46-3/4美元的合约低位，之后反弹，两份合约收位均高于上述水平。
分析师预期均值为，美国农业部周一稍公布的数据将显示，上周玉米生长优良率为74%，和之前一周持平，因频繁的降水和天气温暖导致玉米快速生长。
全球玉米供应充足和美国玉米在出口市场竞争力不及更便宜的南美和黑海地区玉米，导致投资者不愿意建立新的CBOT玉米多头押注。
CBOT玉米连续第四日下跌，期间累计下跌4.6%，为3月来最大跌幅。
中国黑龙江省同意再次增加对当地玉米加工商的补贴，扶助面临亏损的玉米加工行业，并鼓励更多使用国产玉米。黑龙江省是中国东北部最大的玉米生产区。
7月玉米合约 跌4-3/4美分，报3.48-1/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为557,076口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。