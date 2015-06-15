芝加哥期市：CBOT玉米跌至八个半月低位，因美国种植条件良好

路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下挫逾1%，至10月来最低水平，交易商称，小麦大跌和美国新作玉米种植条件良好，向玉米市场施压。

新作12月玉米期货 跌至合约生命期内最低3.62-1/2美元，而近月7月玉米期货 追平10月1日触及的3.46-3/4美元的合约低位，之后反弹，两份合约收位均高于上述水平。

分析师预期均值为，美国农业部周一稍公布的数据将显示，上周玉米生长优良率为74%，和之前一周持平，因频繁的降水和天气温暖导致玉米快速生长。

全球玉米供应充足和美国玉米在出口市场竞争力不及更便宜的南美和黑海地区玉米，导致投资者不愿意建立新的CBOT玉米多头押注。

CBOT玉米连续第四日下跌，期间累计下跌4.6%，为3月来最大跌幅。

中国黑龙江省同意再次增加对当地玉米加工商的补贴，扶助面临亏损的玉米加工行业，并鼓励更多使用国产玉米。黑龙江省是中国东北部最大的玉米生产区。

7月玉米合约 跌4-3/4美分，报3.48-1/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为557,076口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)