美国股市: 道琼工业指数收低0.6%，Nasdaq指数下跌0.42%

路透纽约6月15日 - 美国股市周一下跌，因投资者担心希腊可能违约所带来的后果，而以十亿美元计的医疗保健企业并购传闻提振该板块上涨，令股市跌幅缩窄。

道琼工业指数 收跌107.67点，或0.6%，至17,791.17点；标准普尔500指数 收低9.68点，或0.46%，至2,084.43点；Nasdaq指数 下跌21.129点，或0.42%，至5,029.973点。(完)