芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因出口竞争激烈和美国天气乾燥有助收割

路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至两周低位，交易商表示，因出口市场竞争激烈，且预报称美国大平原南部天气状况改善，有利于收割。

CBOT-7月小麦 跌穿切入位在每蒲式耳5美元附近的50日移动均线技术支撑位，收跌14-1/2美分，报每蒲式耳4.89-1/4美元。

预报称美国大平原南部下周降水减少，缓解对作物质量的威胁，且扶助收割前景。大平原东南部本周可能出现强降雨，但德克萨斯州西北部、俄克拉荷马西部和堪萨斯州的核心小麦种植区降水量较小。

分析师预计，美国农业部周一稍晚公布的报告预料将显示，最新一周冬麦收割率为11%，高于之前一周的4%。

分析师预期，美国农业部将表示，最新一周美国小麦生长优良率维持不变，冬麦优良率为43%，春麦优良率为69%。

今日CBOT小麦期货预估成交量为163,040口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)