芝加哥期市：CBOT小麦下跌，因出口竞争激烈和美国天气乾燥有助收割

标题新闻：贝莱德聘请英国前财政大臣奥斯本担任贝莱德智库兼职高级顾问
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路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一跌至两周低位，交易商表示，因出口市场竞争激烈，且预报称美国大平原南部天气状况改善，有利于收割。
CBOT-7月小麦 跌穿切入位在每蒲式耳5美元附近的50日移动均线技术支撑位，收跌14-1/2美分，报每蒲式耳4.89-1/4美元。
预报称美国大平原南部下周降水减少，缓解对作物质量的威胁，且扶助收割前景。大平原东南部本周可能出现强降雨，但德克萨斯州西北部、俄克拉荷马西部和堪萨斯州的核心小麦种植区降水量较小。
分析师预计，美国农业部周一稍晚公布的报告预料将显示，最新一周冬麦收割率为11%，高于之前一周的4%。
分析师预期，美国农业部将表示，最新一周美国小麦生长优良率维持不变，冬麦优良率为43%，春麦优良率为69%。
今日CBOT小麦期货预估成交量为163,040口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透北京1月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上周五微跌0.16%至94.72；SDR篮子指数微跌至95.74，BIS篮子指数微跌至96. 08。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.12%，SDR篮子指数升0.26%，BIS指数跌0.17% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8572 121 欧元 7.3509 -279 日圆 6.0209 -404 港元 0.8839 16.1 英镑
路透罗马1月20日 - 意大利央行周五称，意国经济今年将继续增长，增速大致如2016和2015年般缓慢；但央行警告称，该展望较有可能恶化而不是好转。