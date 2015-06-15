美国股市：因担心希腊可能违约而下跌，但医疗保健股走强使跌幅缩窄

* 企业并购传闻提振医疗保健股上涨

* 联合技术下跌，公司寻求撤出直升机业务

* 道指下跌0.6%，标普500指数下滑0.46%，Nasdaq指数跌0.42%

路透6月15日 - 美国股市周一下跌，因投资者担心希腊可能违约所带来的后果，而以十亿美元计的医疗保健企业并购传闻提振该板块上涨，令股市跌幅缩窄。

希腊和债权人在周日进行的改革换现金协议谈判破裂，希腊可能现金耗尽，无法支付在两周后到期的16亿欧元国际货币基金(IMF)贷款。周一，希腊和债权人的立场更加强硬。

三大股指周一大幅开低，受希腊债务磋商触礁拖累，但在交易日大部份时间跌幅收窄。

“股市朝向希腊违约的可能性不断上升的位置。所以今日股市开盘惨淡下跌，”Windham Financial Services首席投资策略师Paul Mendelsohn说。

“我们从来没有遇到一个欧元区国家违约的情况，所以我们确实不清楚(希腊违约)会带来什么影响。”

道琼工业指数 收跌107.67点，或0.6%，至17,791.17点；标准普尔500指数 收低9.68点，或0.46%，至2,084.43点；Nasdaq指数 下跌21.129点，或0.42%，至5,029.973点。

**医疗保健股提供支撑**

健康保险业者信诺集团 暴涨最多19.4%，至纪录高位164美元，此前华尔街日报报导，信诺集团拒绝了Anthem Inc 以约4,50亿美元收购信诺的提议。信诺集团收涨11.7%，报153.43美元。

华尔街日报的报道还提及，UnitedHealth 可能目标同信诺集团或安泰 的交易。UnitedHealth股价上涨1.1%，报118.98美元。安泰扬升4.4%，报121.01美元。之前被视为信诺集团收购目标的Humana 下挫2.8%，报206.58美元。

“这是医疗保健市场中企业要扩大影响力或谈判能力的重要性不断上升的迹象，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz表示。在Chase Investment Counsel投资的股票中，安泰位居前列。

“你看到保险业者合并，为和医院与制药公司协商增加谈判能力。”

CVS Health Corp 公布，将以19亿美元买入Target 旗下的药房和诊所业务。这应该有助CVS和制药商协商较低的药物价格。CVS小幅攀升0.4%，报102.58美元。Target上涨1.2%，报80.45美元。

联合技术 下跌2.5%，报114.61美元，对道指的拖累最大。联合技术称，公司正撤出直升机业务，且将决定是否剥离或出售其80亿美元Sikorsky分支。Sikorsky是美国最大的军事直升机生产商。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约58.4亿股，低于6月迄今日成交均值59.8亿股。

纽约证交所股下跌与上涨股分别为1,983和1,075家，比率为1.84:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,639和1,149家，比率为1.43:1。

有五只标普500指数成份股触及52周新高，12只触及新低；有98只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，55只触及新低。(完)