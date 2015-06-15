日韩经济指标预测--6月16日-6月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月15日当周 6月16日(二) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 5月 逆差2,260 逆差534 出口(较上年同期) +3.5% +8.0% 进口(较上年同期) -7.5% -4.2% 6月17日(三) 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 6月 -- 正13 6月18日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- 持平 (较上年同期) -- -3.6% 6月19日(五) 暂无重要经济数据预定发布 6月22日当周 6月22日(一) 暂无重要经济数据预定发布 6月23日(二) 0135 日本制造业PMI初值 6月 -- 50.9(完)