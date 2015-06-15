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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 86.12 -0.51 -0.59 1791464

京东 36.63 -1.32 -3.48 7434867

新浪 59.50 -1.24 -2.04 2103811

搜狐 68.11 -2.83 -3.99 465584

网易 148.19 -1.82 -1.21 950652

百度 205.73 -1.87 -0.90 1383225

台湾

台湾积体电路 23.26 -0.41 -1.73 3117939

联电 2.12 +0.01 +0.47 41497

日月光 6.52 +0.06 +0.93 353688

硅品精密 7.34 +0.00 +0.00 452434

和信超媒体 0.77 +0.00 +0.26 106013

友达 4.61 -0.02 -0.43 231223

中华电信 31.26 -0.19 -0.60 16482

台湾国际航电 44.21 -0.58 -1.29 1165829

香港

中国移动 64.74 -1.01 -1.54 200647

中国联通 16.24 -0.55 -3.28 100820

中国电信 62.47 -2.51 -3.86 14634

中芯国际 5.62 +0.06 +1.08 5569

电讯盈科 6.04 -0.06 -0.98 139

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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