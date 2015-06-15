《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月15日

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 86.12 -0.51 -0.59 1791464
京东 36.63 -1.32 -3.48 7434867
新浪 59.50 -1.24 -2.04 2103811
搜狐 68.11 -2.83 -3.99 465584
网易 148.19 -1.82 -1.21 950652
百度 205.73 -1.87 -0.90 1383225
台湾
台湾积体电路 23.26 -0.41 -1.73 3117939
联电 2.12 +0.01 +0.47 41497
日月光 6.52 +0.06 +0.93 353688
硅品精密 7.34 +0.00 +0.00 452434
和信超媒体 0.77 +0.00 +0.26 106013
友达 4.61 -0.02 -0.43 231223
中华电信 31.26 -0.19 -0.60 16482
台湾国际航电 44.21 -0.58 -1.29 1165829
香港
中国移动 64.74 -1.01 -1.54 200647
中国联通 16.24 -0.55 -3.28 100820
中国电信 62.47 -2.51 -3.86 14634
中芯国际 5.62 +0.06 +1.08 5569
电讯盈科 6.04 -0.06 -0.98 139
(完)
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中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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