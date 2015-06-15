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市场报道 | 2015年 6月 16日 星期二 07:41 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--6月16日-6月23日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

6月15日当周

6月16日(二)

1230 美国建筑许可年率(万户) 5月 110 114

房屋开工率(万户) 110 113.5

6月17日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 400.5

再融资指数 -- 1,455.2

1230 美国联邦基金利率目标 -- -- --

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 4月 +0.3% +0.8%

6月18日(四)

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月13日当周 -- 27.9

四周均值(万人) -- 27.875

续请失业金人数(万人) 6月6日当周 -- 226.5

1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% +0.1%

未经季节调整的CPI(较上年同期) 持平 -0.2%

经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%

未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.8% +1.8%

每周平均实质所得(较前月) -- 持平

1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字1,170 赤字1,135

1400 美国领先指标(较前月) 5月 +0.4% +0.7%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 8.0 6.7

6月19日(五)

1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.5% -0.1%

(较上年同期) +0.8% +0.8%

央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.3%

1230 加拿大零售销售(较前月) 4月 +0.7% +0.7%

6月22日当周

6月22日(一)

1400 美国成屋销售年率(万户)　 5月 525 504

6月23日(二)

1230 美国耐久财订单 5月 +0.2% -1.0%

扣除运输的耐久财订单 +0.4% -0.2%

扣除国防的耐久财订单 -- -0.3%

扣除飞机的非国防资本财订单 -- -0.3%

1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 -- +0.3%

(较上年同期) -- +5.2%

房价指数 -- 221.0

1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月初值 -- 54.0

1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 51.5 51.7

1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 6月 -- 正1 (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 张涛)

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