中国金融：当局考虑调整政策，降低长期利率

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
**引导收益率曲线**
已有迹象显示央行正试图引导收益率曲线。
据路透上月报导，央行对部分机构进行了定向正回购，并未透露具体规模。
此外中国央行今年迄今共提供2,630亿元人民币押补充贷款(PSL)，为国家开发银行棚改贷款提供资金来源，此外，并将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%。
瑞银中国经济分析师王涛称，今年的PSL资金可能会达到1.5万亿元人民币。
中国央行去年创设新的基础货币投放工具--PSL，其目标是借其利率水平来引导中期政策利率，以实现央行在短期利率控制之外，对中长期利率水平的引导和掌控。
此外，中国央行还称将拓宽信贷资产抵押再贷款试点范围，分析师预期这一新的政策工具目标将会是小型企业。
不过据另一位经济学家表示，在目前的环境下，要想改变收益率曲线的斜率是一项费力的任务。
“由于经济增速减慢，风险意愿趋于上升，这将会推高整个借款成本。要想拉低长期利率绝非易事，我们不能只依靠央行。”他说道。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵/孙茉莉; 审校 戴素萍/张涛/张荻)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 1/23 沪 科森科技 732626 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 1/25 1/23 沪 新坐标 732040 1,500 16.44 22.99 国信证券 1/25 1/23 深 拓斯达 300607 1,812 18.74 22.98 安信证券 1/25 1/24 沪 安正时尚 732839 7,126 *16.78 *22.98 中信证券 1/26 1/24 沪 欧派股份 732208 2,021 *24.83 *22.99 广