中国金融：当局考虑调整政策，降低长期利率

**引导收益率曲线**

已有迹象显示央行正试图引导收益率曲线。

据路透上月报导，央行对部分机构进行了定向正回购，并未透露具体规模。

此外中国央行今年迄今共提供2,630亿元人民币押补充贷款(PSL)，为国家开发银行棚改贷款提供资金来源，此外，并将PSL利率从4.50%下调至目前的3.10%。

瑞银中国经济分析师王涛称，今年的PSL资金可能会达到1.5万亿元人民币。

中国央行去年创设新的基础货币投放工具--PSL，其目标是借其利率水平来引导中期政策利率，以实现央行在短期利率控制之外，对中长期利率水平的引导和掌控。

此外，中国央行还称将拓宽信贷资产抵押再贷款试点范围，分析师预期这一新的政策工具目标将会是小型企业。

不过据另一位经济学家表示，在目前的环境下，要想改变收益率曲线的斜率是一项费力的任务。

“由于经济增速减慢，风险意愿趋于上升，这将会推高整个借款成本。要想拉低长期利率绝非易事，我们不能只依靠央行。”他说道。(完)