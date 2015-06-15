更新版 1-俄罗斯央行：一如预期降息，但警告未来放宽政策的步伐将减慢

俄罗斯央行将指标一周期回购利率自12.5%调降至11.5%，延续始于1月的宽松周期。

由于通胀率放缓和经济数据恶化，俄罗斯央行一直承受着要放宽货币政策的压力。因乌克兰危机引发的西方制裁，以及全球油价下滑，令俄罗斯经济雪上加霜。