更新版 1-俄罗斯央行：一如预期降息，但警告未来放宽政策的步伐将减慢

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
(新增更多细节和分析师评论)
* 央行将利率降至11.5%
* 指因通胀放缓，经济增长令人担忧
* 上调2015年GDP预估
* 分析师认为未来降息幅度将较小
路透莫斯科6月15日 - 俄罗斯央行周一一如市场预期进一步调降指标利率，不过称受通胀风险影响，未来几个月将放缓放宽政策的步伐。
俄罗斯央行将指标一周期回购利率自12.5%调降至11.5%，延续始于1月的宽松周期。
由于通胀率放缓和经济数据恶化，俄罗斯央行一直承受着要放宽货币政策的压力。因乌克兰危机引发的西方制裁，以及全球油价下滑，令俄罗斯经济雪上加霜。
“只要通胀风险减弱，央行将准备继续调降指标利率，”央行声明中称。“不过未来几个月因通胀风险影响，放宽货币政策的可能性将受限。”
俄罗斯央行重申，对经济明显降温心存忧虑，不过将2015年国内生产总值(GDP)预估由之前预期的萎缩3.5-4%上调至下滑3.2%。
“未来的经济状况将取决于能源价格走势，以及经济承受外部冲击的能力。”央行说道。
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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