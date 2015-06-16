更新版 1-俄罗斯央行：一如预期降息，但警告未来放宽政策的步伐将减慢

利率决议公布后，卢布短暂走强，但旋即回落。

分析师形容央行声明的措词没那么温和。

俄罗斯央行称，预期到2016年6月时通胀率将放缓到7%以下，2017年将降至其目标水准4%。

俄罗斯5月通胀率 已从3月的高点16.9%放缓至15.8%，但近来卢布疲弱，公共事业费率又可能调高，这些因素或阻碍通胀率在短期内无法进一步降得太多。

油价走软和西方制裁继续挤压俄罗斯的出口收入并损及投资。俄罗斯银行业者受创尤重，部分分析师说，银行感受的痛苦是稍早几次降息的一项重要原因。

“我们仍预期年底之前央行还会继续降息，但他们调幅或许较小。”凯投宏观(Capital Economics)驻伦敦分析师William Jackson称。