更新版 1-俄罗斯央行：一如预期降息，但警告未来放宽政策的步伐将减慢

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
利率决议公布后，卢布短暂走强，但旋即回落。
分析师形容央行声明的措词没那么温和。
俄罗斯央行称，预期到2016年6月时通胀率将放缓到7%以下，2017年将降至其目标水准4%。
俄罗斯5月通胀率 已从3月的高点16.9%放缓至15.8%，但近来卢布疲弱，公共事业费率又可能调高，这些因素或阻碍通胀率在短期内无法进一步降得太多。
油价走软和西方制裁继续挤压俄罗斯的出口收入并损及投资。俄罗斯银行业者受创尤重，部分分析师说，银行感受的痛苦是稍早几次降息的一项重要原因。
“我们仍预期年底之前央行还会继续降息，但他们调幅或许较小。”凯投宏观(Capital Economics)驻伦敦分析师William Jackson称。
“未来几次会议可能会降息50个基点。”(完) (编译 孙茉莉/张若琪 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”