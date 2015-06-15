《中国报摘》--中国证券报6月16日

--国务院总理李克强表示，中国经济要顶住下行压力，度过新旧产业和发展动能转换接续期，必须坚持走新型工业化和信息化融合之路，顺应互联网等新技术和产业变革新趋势，打造中国制造新优势，为中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平提供强大支撑。

--网商银行副行长赵卫星表示，网商银行会延续蚂蚁小贷业务和产品，小贷公司的部分业务将逐渐转到网商银行来运作，未来将进一步拓展小微用户，除了融资外，在现金管理、投资理财等方面也会进行拓展。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)