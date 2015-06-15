《中国报摘》--中国证券报6月16日

金属期市：铜价上涨，因美元疲软及寄望特朗普大规模支出于基础设施
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
* 头版头条:
--国务院总理李克强表示，中国经济要顶住下行压力，度过新旧产业和发展动能转换接续期，必须坚持走新型工业化和信息化融合之路，顺应互联网等新技术和产业变革新趋势，打造中国制造新优势，为中国经济保持中高速增长、迈向中高端水平提供强大支撑。
* 其他:
--农业部部长韩长赋透露，今年中国夏粮有望再获丰收，总产将再创新高。
--成商集团 公布定增预案，拟向大股东茂业商厦及其一致行动人发行股份购买众多商业资产，预估总价约85.6亿元人民币。
--网商银行副行长赵卫星表示，网商银行会延续蚂蚁小贷业务和产品，小贷公司的部分业务将逐渐转到网商银行来运作，未来将进一步拓展小微用户，除了融资外，在现金管理、投资理财等方面也会进行拓展。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦; 审校 林高丽)
中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司 周日表示，已与中国私募股权公司BHR签署协议，支持后者收购刚果民主共和国Tenke铜矿24%股权的交易。
路透香港1月23日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 称，已入禀法院追讨挪威国家石油公司Statoil 未支付索赔金额逾1,500万美元。
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