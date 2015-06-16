美国个股：联合技术拟退出直升机业务，第三季决定剥离或出售西科斯基

路透巴黎6月15日 - 联合技术(United Technologies) 周一表示将撤出直升机业务，且将于第三季结束前决定，是剥离抑或出售其80亿美元的西科斯基飞机(Sikorsky Aircraft)部门。西科斯基是美国最大的军事直升机生产商。

联合技术表示，在检讨了今年稍早宣布的策略替代选项后，决定退出有90多年历史的西科斯基；最后还要由董事会批准。西科斯基飞机的毛利率较联合技术其他分支低。联合技术收低2.5%至114.61美元。

联合技术执行长Gregory Hayes称，西科斯基飞机长期增长形势良好，将其从联合技术的资产组合中分出，将使西科斯基飞机和母公司都能更专注于各自的核心业务。

董事会上周开会讨论了各种方案，此前他们收到了一些针对西科斯基的提案，包括路透上周报导的，将西科斯基与德事隆(Textron) 的Bell Helicopter合并的提案。

洛克希德马丁(Lockheed Martin) 和波音(Boeing) 对可能的交易也曾表达出兴趣。

西科斯基飞机总裁Bob Leduc表示，基于母公司将面临高额税负，成功竞购方可能将需支付溢价。