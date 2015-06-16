金砖国家：6月15日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月15日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.91%或8.95点，报970.51点。
中国股市：沪综指收跌2%创半月来最大单日跌幅，严查场外配资令避险情绪升温
中国汇市：人民币续创逾一个月收盘新低，关注6.21元关口支撑
香港股市：收跌，受内地股市跌势和政治忧虑拖累
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巴西股市：指标Bovespa指数收低，淡水河谷 跌势显着，股价下挫3.2%，受铁矿石价格滑落影响，Bovespa指数 收跌0.39%，报53,137.53点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元上涨0.4%，投资者押注央行未来几个月将扩大其货币紧缩举措。将指标利率调升到至少14%。雷亚尔兑美元 收盘报3.1266/73，上交易日收报3.1171/76。
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南非股市：连续第三日下跌，追随主要海外市场跌势，希腊与债权人协商相持不下，引发债务违约隐忧。指标Top-40指数 收跌1.13%报45,608点。大盘综合指数 下滑1.02%报51,297点。
南非汇市：兰特兑美元走软，但标普维持南非评等限制了跌幅
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印度股市：收盘上涨，与全球市场跌势相左，制造业数据表现强劲，加上通胀数据稳健，推动权重股涨势。指标BSE指数 收高0.6%，报26,586.55点，盘中一度上涨1.15%。NSE指数 涨0.4%，报8,013.90点，连续第二个交易日收高。
印度汇市：卢比兑美元 收报64.16/17，上日收报64.06/07。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨至957.380点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.38%，报520.52点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.54%，报54.500卢布。卢布兑欧元 上涨0.35%，至61.481卢布。(完) (整理 陈宗琦；审校 张荻)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”