《中国重要政经日程》--6月16日

==========================今日重要政经日程==========================

*6/16（周二）

--第三届中国-中亚合作论坛开幕式在山东日照举办，论坛主题为“共建丝绸之路经济带，打造互联互通新格局”。中共中央政治局委员孟建柱，乌兹别克斯坦第一副总理阿齐莫夫，吉尔吉斯斯坦副总理季利，以及来自中国和中亚五国各界300多名代表将共同出席。

==========================近期重要政经日程==========================

*6/17（周三）

国家外汇管理局在周三上午10:00举行外汇管理政策新闻发布会，由国家外汇管理局有关部门负责人介绍2015年二季度外汇管理政策情况。

*6/19（周五）中国国际经济交流中心周五上午在梅地亚中心二层多功能厅召开“经济每月谈”，主题为“论中美新型大国关系”。

6/25（周四）

--由中国经营报社主办的“2015中国企业竞争力夏季峰会”在北京召开。主题为“新思考·新未来”。

--由第一财经和上海陆家嘴金融贸易区管理委员会共同主办的“2015陆家嘴互联网+投融资峰会暨中国互联网金融最佳商业模式评选”在上海举行。

6/26（周五）

--由《中国企业家》杂志社主办的“2015(第十五届)中国企业未来之星年会”定于6月26日-27日举行。主题为“搅局者”。

--2015陆家嘴论坛将于6月26日-27日在上海举行，主题为“新常态下的金融改革与扩大开放”。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: * 代表新增日程