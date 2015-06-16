澳洲个股：巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦3.88亿美元入股澳洲IAG

路透悉尼6月16日 - 巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 出资5亿澳元(3.88亿美元)，购入澳洲最大的汽车和住宅保险商澳洲保险集团(澳保集团)(IAG) 的3.7%股份。IAG表示，这是双方合作的一部分，将降低其资本要求并支撑其股东权益报酬率(ROE)目标。