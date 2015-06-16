澳洲个股：巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦3.88亿美元入股澳洲IAG

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼6月16日 - 巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 出资5亿澳元(3.88亿美元)，购入澳洲最大的汽车和住宅保险商澳洲保险集团(澳保集团)(IAG) 的3.7%股份。IAG表示，这是双方合作的一部分，将降低其资本要求并支撑其股东权益报酬率(ROE)目标。
IAG周二表示，伯克希尔哈撒韦将以IAG周一收盘价每股5.57澳元购入8,977万股，并在10年内获得IAG合并保险业务的20%配额。
IAG表示，与全球最知名的价值投资者之间的这笔交易，将帮助IAG实现股东权益报酬率(ROE)在本经济周期达到15%的目标。(完)
(编译 张涛；审校 王丽鑫)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”