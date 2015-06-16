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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 08:32 BJT

澳洲个股：巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦3.88亿美元入股澳洲IAG

路透悉尼6月16日 - 巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 出资5亿澳元(3.88亿美元)，购入澳洲最大的汽车和住宅保险商澳洲保险集团(澳保集团)(IAG) 的3.7%股份。IAG表示，这是双方合作的一部分，将降低其资本要求并支撑其股东权益报酬率(ROE)目标。

IAG周二表示，伯克希尔哈撒韦将以IAG周一收盘价每股5.57澳元购入8,977万股，并在10年内获得IAG合并保险业务的20%配额。

IAG表示，与全球最知名的价值投资者之间的这笔交易，将帮助IAG实现股东权益报酬率(ROE)在本经济周期达到15%的目标。(完)

(编译 张涛；审校 王丽鑫)

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