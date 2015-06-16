《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月16日

*工商时报：

--立法院院会昨日三读通过温室气体减量法，除将非核家园入法，全国减量目标订为2050年时须为2005年排放量的一半，也规定政府应推动进口化石燃料之税费机制，厂商排放额度未来将由免费核配渐改为100%配售，且配售比例须于12年内强制增至10%。

--行动支付平台--联合国际将赴海西自贸区申设分公司。知情人士透露，今年4月甫宣布和中国第三方支付排名第二大公司、市占率达28%中国通联支付跨境结盟的联合国际行动支付公司，决定直接赴福建海西自贸区申设分公司。这也是台湾的三大行动支付平台中，首度有行动支付平台展开直接登陆行动。

*经济日报：

--台韩经贸谘商会议今年将在台北举行；经济部贸易局副局长徐大卫表示，台湾方面希望讨论主题为台韩投保协定，以及台韩经济合作协定(ECA)，并争取双方会谈层级从局长提升到次长级。

--立法院三读通过企业并购法修正草案，新法规定，因并购取得公开发行公司股份总额10%以上须揭露并申报，否则无表决权，最快明年1月上路。

--福建省委副书记于伟国表示，平潭将致力打造两岸经济深度融合的试验区，共同探索合作新机制，以对接台湾自由经济示范区，打造优化投资环境。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。