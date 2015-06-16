《中国报摘》--其他报纸重要消息6月16日

**上海证券报**

--最近一个月内，山东、河南、广西、云南、陕西、河北等六省集中推出一批政府和社会资本合作（PPP模式）示范项目。粗略统计，六省共推出321个示范项目，总投资金额超过7,667亿元人民币。这些项目主要集中在交通设施、能源、市政工程、环保、农业和水利等基础设施建设领域。

--中国期货业协会发布2014期货公司财务数据显示，150家期货公司共实现净利40.73亿元，手续费收入102.42亿元，客户权益为2,742.72亿元，这些财务数据与2013年、2012年相比，整体呈现稳步增长格局。

--国内第一家线上线下结合的消费金融公司--马上消费金融近日获金融许可证，其股东包括重庆银行 、重庆百货 、阳光保险、物美控股 等。

--三安集团将其持有的三安光电 2.17亿股协议转让给国家集成电路基金，转让价格为22.30元/股，涉及总金额48.391亿元。三安光电与华芯投资管理、国开行等还签订战略合作协议。

**证券时报**

--针对股东对股价上涨缓慢的质疑，中国平安 总经理任汇川表示，公司在传统金融和互联网结合方面做了很多前瞻性的事情，从内部数据来看势头发展很快，当前股价并未全部反映公司价值。

**东方早报**

--复旦大学透露，中美科学家已合作研发出高效抗MERS病毒抗体（m336)，该抗体是目前针对MERS病毒最好的治疗药物之一。

--苏宁云商 计划在上海建设第二总部，打造互联网金融、互联网零售和文化产业三大平台。其中旗下PPTV的拳头产品--第一体育今年将分拆为独立公司进行融资。

**人民日报**

--平安国际融资租赁公司与中国商用飞机签署50架C919大型客机购机意向协议，此外，中国普仁集团投资的德国普仁航空有限公司也与中国商用飞机有限责任公司签署7架ARJ21—700飞机及7架C919购机意向协议。C919大型客机订单数量达到507架。

--知名众包服务交易平台猪八戒网在重庆获得26亿元投资，其中16亿元来自赛伯乐集团。 (完)