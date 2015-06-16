版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 08:28 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月16日-6月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。 
    
 日期   时间  国家   规模     发行细节
 6/16         日本            标售五年期公债
 6/16         西班            标售六个月和12个月期国库券
              牙              
 6/17         德国   30亿欧   标售10年期联邦债券
                     元       
 6/17         希腊   10亿欧   标售三个月期国库券
                     元       
 6/17         葡萄            标售国库券
              牙              
 6/17         日本            标售12个月期贴现国库券
 6/18         法国            标售中期政府债券(BTAN)/指数关连
                              债券
 6/18         日本            标售三个月期贴现国库券
 6/18         日本            标售40年期公债
 6/18         西班            标售债券
              牙              
 6/22   1350  法国            标售国库券(BTF)
 6/23         日本            提高流动性标售
 6/23         西班            标售三个月及九个月期国库券
              牙              
 6/23         美国            发售两年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐