《全球主要国家债券发行预告》--6月16日-6月23日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/16 日本 标售五年期公债 6/16 西班 标售六个月和12个月期国库券 牙 6/17 德国 30亿欧 标售10年期联邦债券 元 6/17 希腊 10亿欧 标售三个月期国库券 元 6/17 葡萄 标售国库券 牙 6/17 日本 标售12个月期贴现国库券 6/18 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数关连 债券 6/18 日本 标售三个月期贴现国库券 6/18 日本 标售40年期公债 6/18 西班 标售债券 牙 6/22 1350 法国 标售国库券(BTF) 6/23 日本 提高流动性标售 6/23 西班 标售三个月及九个月期国库券 牙 6/23 美国 发售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王兴亚；审校 王丽鑫)