企业并购：科蒂以120亿美元竞标胜出，欲收购宝洁多项业务--消息

路透6月16日 - 据一知情人士对路透表示，美国化妆品集团科蒂(Coty) 赢得竞标，以120亿美元自宝洁(宝硷,P&G) 手中购得三部分业务。

路透上周报导过，汉高 及科蒂向宝洁提出约束性出价，欲收购宝洁不同部分的美容业务。

宝洁为节省成本，有意出售数项非核心资产。

据不愿具名的知情人士称，科蒂在竞购宝洁的护发，香料和化妆品业务中出价高于其他潜在买家。

消息人士提醒道，该笔交易尚未最终定案。

科蒂和宝洁均未置评。(完)