企业并购：科蒂以120亿美元竞标胜出，欲收购宝洁多项业务--消息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透6月16日 - 据一知情人士对路透表示，美国化妆品集团科蒂(Coty) 赢得竞标，以120亿美元自宝洁(宝硷,P&G) 手中购得三部分业务。
路透上周报导过，汉高 及科蒂向宝洁提出约束性出价，欲收购宝洁不同部分的美容业务。
宝洁为节省成本，有意出售数项非核心资产。
据不愿具名的知情人士称，科蒂在竞购宝洁的护发，香料和化妆品业务中出价高于其他潜在买家。
消息人士提醒道，该笔交易尚未最终定案。
科蒂和宝洁均未置评。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
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路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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