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货币新闻 | 2015年 6月 16日 星期二 08:59 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--6月16日-6月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

6月16日(二)

土耳其博德鲁姆--20国集团(G20)协调人会议。

伦敦--英国央行、香港金管局和国际货币基金组织(IMF)举办为期两天的会议，主题为“后危机时代的货币、金融和审慎政策间的交互”，发言嘉宾包括欧洲央行执委普雷特和IMF首席经济学家布兰查德。

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer就2014/15年度金融稳定召开记者会(0900)。

6月17日(三)

伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩发布一份有关金融和内生性增长的重要报告(1300)。

圣保罗--美国商务部部长普里茨克访问巴西。

华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定)。

6月18日(四)

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕访视一家制造业出口企业(0640)。

雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。

6月19日(五)

暂无重要经济事件。

6月22日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。

6月23日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)，并公布货币政策声明(1300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)

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