《新兴市场重要经济事件预告》--6月16日-6月23日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月16日(二)
土耳其博德鲁姆--20国集团(G20)协调人会议。
伦敦--英国央行、香港金管局和国际货币基金组织(IMF)举办为期两天的会议，主题为“后危机时代的货币、金融和审慎政策间的交互”，发言嘉宾包括欧洲央行执委普雷特和IMF首席经济学家布兰查德。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer就2014/15年度金融稳定召开记者会(0900)。
6月17日(三)
伦敦--经济合作暨发展组织(OECD)首席经济学家曼恩发布一份有关金融和内生性增长的重要报告(1300)。
圣保罗--美国商务部部长普里茨克访问巴西。
华沙--波兰央行召开货币政策理事会会议(料不宣布利率决定)。
6月18日(四)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕访视一家制造业出口企业(0640)。
雅加达--印尼央行召开管理委员会会议。
6月19日(五)
暂无重要经济事件。
6月22日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。
6月23日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)，并公布货币政策声明(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 王兴亚；审校 张荻)
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