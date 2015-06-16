国际油市：供应过剩令布兰特原油承压，但热带风暴支撑美国油价

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
但墨西哥湾热带风暴料周二早间到达德州海岸，对美国原油价格带来一些支撑。
美国超过45%的精炼产能位于墨西哥湾美国沿岸，而且美国天然气产能的一半左右也在该区域。
0012GMT，布兰特原油 跌0.05美元报每桶63.9美元，自6月10日以来跌近5%。
美国原油合约 涨0.04美元报59.56美元。自5月初以来，美国原油一直在57至62美元的区间内波动。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/李爽 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”