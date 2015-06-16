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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 08:40 BJT

国际油市：供应过剩令布兰特原油承压，但热带风暴支撑美国油价

但墨西哥湾热带风暴料周二早间到达德州海岸，对美国原油价格带来一些支撑。

美国超过45%的精炼产能位于墨西哥湾美国沿岸，而且美国天然气产能的一半左右也在该区域。

0012GMT，布兰特原油 跌0.05美元报每桶63.9美元，自6月10日以来跌近5%。

美国原油合约 涨0.04美元报59.56美元。自5月初以来，美国原油一直在57至62美元的区间内波动。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王颖/李爽 审校 王丽鑫/戴素萍)

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