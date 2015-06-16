《交易视点》台债本周料因经济前景不明且资金松，中性偏多--元大宝来证

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北6月16日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场依然受到希腊债务同债券人谈判破局影响，判断希腊有一定机率倒帐，加上美国5月工业生产主要因制造业与矿业依旧疲弱而下滑，市场静待FED会议结果出炉，终场10年期公债殖利率收在2.3580%，较前一交易日下滑了2.7基点。
本周市场聚焦重点在于周二及周三的FOMC会议，在近期数据已显示经济活动正从第一季低迷谷底爬升，美公债殖利率的弹升带动房贷利率上扬，将使美联储有更强烈动机在今年完成首次升息动作，而周日希腊债务协商议题，此议题仍持续影响市场，若债务风暴传染扩及义大利与西班牙等国，风险质量较好的美德公债再次获得避险买盘青睐。
相对于国际债市的波动，台湾公债市场仍在资金保护之下与欧美债市脱钩，若本周FED会议结果没有惊喜的话，台湾债市依然在经济前景不明、资金宽松与筹码供应等偏多因素影响，呈现中性偏多格局，预估本周10年公债104/5期增额券 成交区间1.50%-1.55%，五年券104/9期 在0.98%-1.03%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”