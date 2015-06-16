《交易视点》台债本周料因经济前景不明且资金松，中性偏多--元大宝来证

路透台北6月16日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨晚美国公债市场依然受到希腊债务同债券人谈判破局影响，判断希腊有一定机率倒帐，加上美国5月工业生产主要因制造业与矿业依旧疲弱而下滑，市场静待FED会议结果出炉，终场10年期公债殖利率收在2.3580%，较前一交易日下滑了2.7基点。

本周市场聚焦重点在于周二及周三的FOMC会议，在近期数据已显示经济活动正从第一季低迷谷底爬升，美公债殖利率的弹升带动房贷利率上扬，将使美联储有更强烈动机在今年完成首次升息动作，而周日希腊债务协商议题，此议题仍持续影响市场，若债务风暴传染扩及义大利与西班牙等国，风险质量较好的美德公债再次获得避险买盘青睐。