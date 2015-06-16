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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 08:51 BJT

全球金市：金价在1,185美元附近持坚，希腊局势引燃避险买需

希腊只剩两周时间来找到破解僵局的办法，之后就要偿还国际货币基
金组织(IMF)16亿欧元贷款。该国或将面临现金告罄，无处借钱以及退出
欧元区的风险。
    
    全球股市周一下跌，因希腊与债权人之间的谈判宣告失败，投资者担
心希腊可能会出现违约。
    
    金价走势向好；黄金通常被看做金融和经济出现不确定性时的理想投
资品种。
    
    本周市场关注重点还有美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的
政策会议，会议将于周二开始。
    
    投资者将密切关注美联储主席叶伦有关升息时间的讲话；目前美国利
率水平接近历史最低点。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王兴亚/王颖；审校 张若琪/张荻)

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