全球金市：金价在1,185美元附近持坚，希腊局势引燃避险买需

希腊只剩两周时间来找到破解僵局的办法，之后就要偿还国际货币基 金组织(IMF)16亿欧元贷款。该国或将面临现金告罄，无处借钱以及退出 欧元区的风险。 全球股市周一下跌，因希腊与债权人之间的谈判宣告失败，投资者担 心希腊可能会出现违约。 金价走势向好；黄金通常被看做金融和经济出现不确定性时的理想投 资品种。 本周市场关注重点还有美国联邦储备理事会(美联储/FED)为期两天的 政策会议，会议将于周二开始。 投资者将密切关注美联储主席叶伦有关升息时间的讲话；目前美国利 率水平接近历史最低点。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王颖；审校 张若琪/张荻)