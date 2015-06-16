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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 08:51 BJT

《交易视点》台湾景气下滑料央行宽松但不致降息，台债中性偏多--群益金鼎证券

路透台北6月16日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，本周关注FOMC会议，观察会后声明与经济展望，台湾周边国家纷纷采取宽松政策，台湾也面临景气前景下滑的可能，预料央行也将维持宽松，但尚不至于降息。

台债市场买券需求与持券信心强，行情中性偏多。五年券104/9 区间0.98-1.03%，十年券104/5期增额券区间1.50-1.55%。(完) (整理 高洁如; 审校 黄凯)

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