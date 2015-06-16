《交易视点》台湾景气下滑料央行宽松但不致降息，台债中性偏多--群益金鼎证券

路透台北6月16日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，本周关注FOMC会议，观察会后声明与经济展望，台湾周边国家纷纷采取宽松政策，台湾也面临景气前景下滑的可能，预料央行也将维持宽松，但尚不至于降息。