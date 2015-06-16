中港个股：中信证券向主权及投资基金等发行新H股，筹资270亿港元

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港6月16日 - 中国最大券商--中信证券 公布，拟向包括科威特投资局、云峰金融在内的主权及投资基金发行新H股股份，募资270.6亿港元。
该公司周一晚间公告称，同意配售最多11亿股新H股，相当于经扩大后股本9.98%的股份，配售价每股24.6港元，较周一收市价30.25港元折让19%。
担任是次配售代理的中信里昂证券已促使10位承配人认购该批股份。这些投资者分别是科威特投资局、马来西亚库控股、新加坡淡马锡 、新加坡政府投资公司（GIC） 、富达投资、奥氏资本 、信达汉石、云峰金融、嘉实国际以及一名中国机构投资者，获配发的股份比例（经扩大后股本）介乎0.59-1.95%。
中信证券表示，配售募集的所得款项净额约267.84亿港元将用于补充本公司资本金，其中约70%用于发展融资融券、股权衍生品等资本中介业务，约20%于跨境业务及平台建设，约10%于补充流动资金。
本月初，中信证券公布向全国社保基金定向增发6.4亿股新H股，每股发行价18港元，集资115.2亿港元。
公司高管此前称，预计今年股权融资、债券及结构化融资等业务规模将有50%增长，相信建议中的股本和债务融资计划足以应付业务发展需要。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”