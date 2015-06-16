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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 08:44 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月16日

路透香港6月16日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7525港元      )
                                                                                               
 美股道琼工业指数周一收低107.67点，或0.6%，报17,791.17点。因担心希腊可能违约而下跌，但医疗保健
 股走强使跌幅缩窄。            
                                                                                               
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       149.280   -1.32      16217            11.573       0.11
 中国铝业                      13.830   -1.43      70095             4.289      -1.41
 中国移动                      64.740   -1.54     200647           100.379       0.08
 中国人寿                      22.480   -3.93     226127            34.855      -0.98
 中石油                       113.060   -1.72      20983             8.765      -0.74
 中石化                        82.070   -1.39      34321             6.362      -1.05
 汇丰控股                      46.740   -1.50    1908476            72.470      -0.18
 中电信                        62.470   -3.86      14634             4.843      -0.76
 中国联通                      16.240   -3.28     100820            12.590      -0.55
 兖州煤业                       8.810   -3.19      27338             6.830      -1.73
 华能国际                      52.520   -2.96      10969            10.179      -0.40
 南方航空                      55.170    1.08      24942             8.554      -0.99
 东方航空                      40.300    0.62       8517             6.249      -0.66
 中芯国际                       5.620    1.08       5569             0.871      -0.98
 
    （完）

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