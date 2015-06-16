《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月16日

路透香港6月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周一收市价的比较。(1美元=7.7525港元 ) 美股道琼工业指数周一收低107.67点，或0.6%，报17,791.17点。因担心希腊可能违约而下跌，但医疗保健 股走强使跌幅缩窄。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 149.280 -1.32 16217 11.573 0.11 中国铝业 13.830 -1.43 70095 4.289 -1.41 中国移动 64.740 -1.54 200647 100.379 0.08 中国人寿 22.480 -3.93 226127 34.855 -0.98 中石油 113.060 -1.72 20983 8.765 -0.74 中石化 82.070 -1.39 34321 6.362 -1.05 汇丰控股 46.740 -1.50 1908476 72.470 -0.18 中电信 62.470 -3.86 14634 4.843 -0.76 中国联通 16.240 -3.28 100820 12.590 -0.55 兖州煤业 8.810 -3.19 27338 6.830 -1.73 华能国际 52.520 -2.96 10969 10.179 -0.40 南方航空 55.170 1.08 24942 8.554 -0.99 东方航空 40.300 0.62 8517 6.249 -0.66 中芯国际 5.620 1.08 5569 0.871 -0.98 （完）