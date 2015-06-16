台湾央行：开放申购28、91和182三种天期存单，金额不限

路透台北6月16日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期总额为5,628亿台币。

央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。

央行上日共发行845.9亿台币存单。