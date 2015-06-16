中国经济：继续简政放权深化国企改革，塑造中国制造新优势--总理

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京6月16日 - 中国国务院总理李克强周一强调，要继续推进简政放权，深化国有企业改革，塑造中国制造的新优势。
新华社援引他在工信部考察时讲话并称，实施“中国制造2025”更要在技术含量高的重大装备等先进制造领域勇于争先，要打造创新驱动新优势，推动更多企业由产品代工向品牌塑造跃升。
“塑造中国制造的新优势，必须释放改革红利，”李克强表示，要继续推进简政放权、放管结合，为新技术和新产业加快成长打开更大空间，还要深化国企改革，推动企业创新发展思路和运营方式，提升综合竞争力。
他指出，要打造智能发展新优势，抓住互联网跨界融合机遇，促进大数据、云计算、物联网和3D打印技术、个性化定制等在制造业全产业链集成运用，推动制造模式变革。
此外，还要打造质量成本新优势，提高核心基础零部件的质量性能和关键基础材料的制备水平；要打造绿色制造新优势，推动传统制造业绿色改造，大力发展节能环保产业。
同日李克强在中国核电工程有限公司考察时表示，中国需要发展包括核电在内的绿色清洁能源，要积极开展国际产能合作，与相关国家优势互补，共同开拓第三方市场。（完） (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”