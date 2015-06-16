中国经济：继续简政放权深化国企改革，塑造中国制造新优势--总理

路透北京6月16日 - 中国国务院总理李克强周一强调，要继续推进简政放权，深化国有企业改革，塑造中国制造的新优势。

新华社援引他在工信部考察时讲话并称，实施“中国制造2025”更要在技术含量高的重大装备等先进制造领域勇于争先，要打造创新驱动新优势，推动更多企业由产品代工向品牌塑造跃升。

“塑造中国制造的新优势，必须释放改革红利，”李克强表示，要继续推进简政放权、放管结合，为新技术和新产业加快成长打开更大空间，还要深化国企改革，推动企业创新发展思路和运营方式，提升综合竞争力。

他指出，要打造智能发展新优势，抓住互联网跨界融合机遇，促进大数据、云计算、物联网和3D打印技术、个性化定制等在制造业全产业链集成运用，推动制造模式变革。

此外，还要打造质量成本新优势，提高核心基础零部件的质量性能和关键基础材料的制备水平；要打造绿色制造新优势，推动传统制造业绿色改造，大力发展节能环保产业。