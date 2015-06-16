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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 08:55 BJT

《全球汇市》美元持稳，警惕希腊违约风险并等待美联储会议

根据周二公布的采访摘要，希腊财长瓦鲁法基斯在接受德国一家报纸采访时表示，他不打算在本周稍后的欧元集团会议上提出新的改革计划。

一政府官员周一对路透表示，希腊政府否认德国报章有关若本周未能达成协议，希腊计划本周末实施资本管控的报导。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1274 1.1283 -0.08 -6.80 1.2097

美元/日圆 123.44 123.41 +0.02 +3.14 119.68

欧元/日圆 139.17 139.24 -0.05 -3.87 144.78

美元/瑞郎 0.9305 0.9293 +0.13 -6.40 0.9941

英镑/美元 1.5593 1.5599 -0.04 +0.13 1.5573

美元/加元 1.2315 1.2324 -0.07 +6.00 1.1618

澳元/美元 0.7757 0.7761 -0.05 -5.03 0.8168

新西兰元/美元 0.6992 0.6992 +0.00 -10.32 0.7797

澳元/日圆 95.750 95.780 -0.03 -2.05 97.750

新西兰元/日圆 86.310 86.290 +0.02 -7.50 93.310

英镑/日圆 192.48 192.51 -0.02 +3.27 186.38

澳元/新西兰元 1.1089 1.1076 +0.12 +5.92 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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