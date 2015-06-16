《香港重要政经日程》--6月16日-6月23日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
================== 今日重要政经消息=================
6月16日（周二）
--09:00 比亚迪电子 在中国举行周年股东大会。
--10:00 比亚迪 在中国举行周年股东大会。
--10:00 金天医药 周年股东大会。
--11:00 银河娱乐 周年股东大会。
--11:00 富达环球股市展望记者会。
--11:00 天利投资展望记者会。
--11:30 安达人寿财富管理中心开幕。
--14:00 中银香港 周年股东大会。
--14:00 红星美凯龙IPO记者会。
--14:30 卜峰莲花 周年股东大会。
--15:00 中国新电信 记者会。
================== 近期重要政经消息=================
6月17日（周三）
--09:30 中国银行 周年股东大会。
--11:00 金沙中国 在澳门举行周年股东大会。
6月18日（周四）
-- 港股通暂停。
-- 公布3-5月失业率。
--09:00 国药控股 在中国举行周年股东大会。
--14:00 永晖控股 周年股东大会。
6月19日（周五）
-- 港股通暂停。
-- 创维数码 公布全年业绩。
--10:00 重庆农商行 在中国举行周年股东大会。
--14:30 中国工商银行 周年股东大会。
6月22日（周一）
-- 沪港通因中国端午假期暂停。
-- 公布5月份消费物价指数（CPI）。
6月23日（周二）
-- 亚美能源 首日挂牌。
-- 优派能源 公布全年业绩。
--09:00 中国石油 在中国举行周年股东大会。
--11:00 长和 周年股东大会。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”