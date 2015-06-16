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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 08:48 BJT

《香港重要政经日程》--6月16日-6月23日

================== 今日重要政经消息=================

6月16日（周二）

--09:00 比亚迪电子 在中国举行周年股东大会。

--10:00 比亚迪 在中国举行周年股东大会。

--10:00 金天医药 周年股东大会。

--11:00 银河娱乐 周年股东大会。

--11:00 富达环球股市展望记者会。

--11:00 天利投资展望记者会。

--11:30 安达人寿财富管理中心开幕。

--14:00 中银香港 周年股东大会。

--14:00 红星美凯龙IPO记者会。

--14:30 卜峰莲花 周年股东大会。

--15:00 中国新电信 记者会。

================== 近期重要政经消息=================

6月17日（周三）

--09:30 中国银行 周年股东大会。

--11:00 金沙中国 在澳门举行周年股东大会。

6月18日（周四）

-- 港股通暂停。

-- 公布3-5月失业率。

--09:00 国药控股 在中国举行周年股东大会。

--14:00 永晖控股 周年股东大会。

6月19日（周五）

-- 港股通暂停。

-- 创维数码 公布全年业绩。

--10:00 重庆农商行 在中国举行周年股东大会。

--14:30 中国工商银行 周年股东大会。

6月22日（周一）

-- 沪港通因中国端午假期暂停。

-- 公布5月份消费物价指数（CPI）。

6月23日（周二）

-- 亚美能源 首日挂牌。

-- 优派能源 公布全年业绩。

--09:00 中国石油 在中国举行周年股东大会。

--11:00 长和 周年股东大会。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)

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