长江期货：中国期指增仓下行，主力沽空意愿强

以下内容节选自6月16日的《期货日报》：

周一，股指期货三品种全线下跌，沪深300与中证500期指呈现明显增仓下行特征。IF四份合约合计增仓12635手至166597手，IC四份合约合计增仓4916手至52908手。最近一个月内，有4次单日IF持仓量增加逾万手，但周一为首次增仓下跌情形，可能暗示资金对市场方向发生转变。

周一，沪深300期指前20名席位在IF1506、IF1507与IF1509合约上共持买单116735手、卖单134554手。主力净空持仓量17819手，较前一交易日大幅增加7614手。三份合约空方力量均强于多方。IF1506前20空方席位合计增持卖单6305手，而前20多方席位反而减持买单1231手。市场总持仓量大增，主力合约主力多方持仓量反而下降，显示多方对本周市场表现信心不足。(完)

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