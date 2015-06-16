《香港报摘》--经济日报6月16日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--伦敦证券交易所正积极筹备首只人民币全球预托凭证（Global Depositary Receipts，简称GDR），让欧洲投资者直接投资A股。
**其他**
--中银香港 称，正与母行中国银行 旗下中银基金管理合作，引入中小型A股基金及A股混合型基金于香港销售。
--华润水泥 旗下全资子公司华润水泥投资拟斥资6.6亿元人民币认购云南昆钢水泥建材已扩大股本的5成股权。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”