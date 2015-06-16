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亚洲 | 2015年 6月 16日 星期二 08:56 BJT

《香港报摘》--经济日报6月16日

**头版头条**

--伦敦证券交易所正积极筹备首只人民币全球预托凭证（Global Depositary Receipts，简称GDR），让欧洲投资者直接投资A股。

**其他**

--中银香港 称，正与母行中国银行 旗下中银基金管理合作，引入中小型A股基金及A股混合型基金于香港销售。

--华润水泥 旗下全资子公司华润水泥投资拟斥资6.6亿元人民币认购云南昆钢水泥建材已扩大股本的5成股权。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 黄凯)

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